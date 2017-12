I Reggenti in visita ai centri diurni, all'Atelier e al Colore del Grano

Proseguono le visite natalizie della Reggenza nella repubblica. Dopo le scuole, i Capitani Reggenti si sono recati nei centri diurni di Dogana e Borgo Maggiore, a cui è seguita la visita dei ragazzi del "Colore del Grano" e "Laboratorio Atelier".

Come da tradizione, i Capitani Reggenti hanno visitato anche i centri diurni della Repubblica.

Nel pomeriggio, i Capi dello Stato sono stati accolti dagli anziani del Centro Ricreativo "Vivi la Vita" di Dogana con un discorso letto da un volontario.

E sono invece andati in scena i mestieri di una volta al Centro Diurno di Borgo Maggiore.

Dalla rocca per filare la canapa al salvadanaio in terracotta, ogni anziano aveva in mano un diverso attrezzo antico, presentato da Checco Guidi con brevi sketch dialettali.

La visita è poi proseguita al "Laboratorio Atelier Le Mani" dove la Reggenza ha incontrato i ragazzi che avevano preparato un piccolo momento di musicoterapia legata ai 4 elementi naturali.

E poi un momento di rap free style. A esibirsi Irol che insieme al gruppo di "Radio Tutti", il programma di Radio San Marino, ha accolto con grande entusiasmo la Reggenza, al centro "Colore del Grano".



Silvia Sacchi