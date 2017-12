Reggenza alle scuole di Serravalle: alunni interpretano una seduta del Consiglio

La Reggenza in visita alle scuole di Serravalle. I primi ad accogliere i capi di Stato sono stati i bambini della scuola dell'infanzia alle prese con il bilinguismo. I piccoli hanno salutato i Capitani Reggenti con due canti, prima in italiano, poi in inglese. In seguito, la consegna dei doni.



Gli alunni delle elementari hanno intonato l'inno nazionale prima di aprire una rappresentazione dedicata alla vita politica del Paese. Gli studenti di quinta hanno infatti simulato la composizione di un nuovo Governo, hanno interpretato i capi di Stato con tanto di votazione di una legge in Consiglio Grande e Generale.



mt