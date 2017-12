Rimini: studenti alla 'prova' della legalità, tra simulazioni e progetti

Cosa si prova mentre ci si trova in situazioni critiche, come un incidente stradale o mentre si è sotto l'effetto di sostanze? Per capirlo bastano le simulazioni. Come quelle di oggi a Rimini, al palasport Flaminio, dove 700 studenti delle scuole superiori hanno preso parte a una giornata dedicata alla legalità e alla sicurezza stradale.



Oggi la tappa conclusiva del progetto "Ragazzi in comune", realizzato da polizia municipale e scuole che ha visto impegnati i ragazzi in lezioni teoriche affiancate ad attività pratiche. Ogni gruppo di studenti ha presentato un elaborato realizzato per trasmettere questi valori.



Questa mattina, si è passati alle simulazioni, con un tir equipaggiato con attrezzature che fanno provare l'effetto di ribaltarsi con l'auto, un crash test, insieme a prove di soccorso stradale con la croce rossa, simulatore di guida e dimostrazioni della polizia municipale. Il primo premio per il miglior lavoro è andato a un progetto per la riqualificazione dello spazio urbano a Rimini.



mt



Nel video, le interviste a Mariacarla Tavella, della polizia municipale di Rimini, e al comico Alessandro Politi