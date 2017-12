Alimentazione, tra luoghi comuni e miti da sfatare

A Domagnano un convegno sui segreti della longevità

“Nutrizione, esercizio fisico e salute- i consigli per vivere a lungo ed in salute”. Questo il titolo della conferenza pubblica che ha portato a San Marino il professore Luigi Fontana, docente dell'università di Brescia e coautore del libro, insieme al professore Franco Berrino, “La Grande Vita”.

Nella sala Montelupo di Domagnano il relatore ha proposto un confronto su interrogativi, come quello sulla longevità, che sono oggetto di studio da parte della scienza, ma anche terreno fertile per approfittatori e truffatori.