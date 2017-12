Reggenza in visita alle scuole: dai bimbi messaggi di amicizia e rispetto

Da Falciano a Domagnano, momenti di riflessione sulla cittadinanza, sul valore dell'amicizia e sul rispetto dell'ambiente.

Sono partiti dalla creatività i bambini delle elementari di Falciano che hanno ricevuto la Reggenza mostrando oggetti artigianali da loro creati con materiali come pigne, lana e intrecci di fili. “Ci vuole un fiore”, hanno intonato, per ricordare il legame degli esseri umani con la terra. I 'cantanti' della scuola dell'infanzia I Girasoli hanno scelto un brano di stampo natalizio. Per loro una poesia in dialetto, dedicata a Gesù Bambino.



A Dogana, i bimbi de Il Drago Magico, al passo con la tecnologia, hanno presentato ai capi di Stato un libro multimediale realizzato alla lavagna LIM che trasmette un messaggio di amicizia come accettazione dell'altro. Risparmio energetico e rispetto per la natura sono alcuni dei messaggi lanciati dagli alunni delle elementari di Dogana che parlano anche in inglese. Poi la musica, le canzoni del Natale e un ballo di gruppo.



I piccoli de La Balena Azzurra sono cittadini modello: per loro un progetto dedicato alla cittadinanza. Alle elementari di Ca' Ragni è stato uno spettacolo corale. Nel pomeriggio, i Capitani Reggenti si sono spostati a Domagnano. Qui i bambini dell'infanzia erano occupati in un laboratorio di decorazioni per le festività. Alle elementari è stato uno spettacolo, con una riflessione: una rappresentazione dedicata allo star bene insieme, aiutando il prossimo.



Mauro Torresi