San Marino fa trend all'Eurovision

Prosegue la selezione del rappresentante sammarinese allo Eurovision Song Contest 2018. Di pochi giorni fa l'annuncio della prima finalista, la finlandese Emma Sandström mentre entro il 10 dicembre si attende il secondo (è in corso il voto del web) ed entro metà dicembre il terzo (scelto tra i sammarinesi iscritti).

Tutto questo processo, a cui si aggiunge l'attesa per la scelta di ulteriori 7 cantanti che saranno selezionati internamente, ha riscosso forte interesse presso la stampa specializzata eurovisiva (a questo link la rassegna stampa delle ultime uscite: http://www.smtvsanmarino.sm/programmi/speciali/eurovision-song-contest-2018/rassegna-stampa-internazionale).

In particolare si fanno notare i colleghi inglesi di Wiwibloggs (wiwibloggs.com), forse il sito più seguito tra i tanti che si occupano della rassegna, che non mancano di riprendere ogni nostra uscita stampa e che anzi propone spunti giornalistici propri con intelligenza e la nota ironia inglese.

Degli ultimi 20 articoli, ben 5 sono dedicati a San Marino (che è solo uno dei 43 paesi in concorso). Non solo, due degli editorialisti del sito si sono anche iscritti al nostro concorso chiedendo a diverse star eurovisive di registrare un messaggio di endorsement (solo per citarne alcune l'austriaco Nathan Trent, il montenegrino Slavko Kalezic, lo svedese Robin Bengtsson...). Insomma, tutto è buzz and fan.