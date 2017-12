Eurovision, l'ottava sammarinese



Fiorella Victoria Guidi, già iscritta alla selezione sammarinese per l'Eurovision Song Contest 2018 come cantante argentina - ha informato la delegazione del Titano di essere anche sammarinese, avendo confuso residenza e cittadinanza al momento dell'iscrizione. Si tratta dunque dell'ottava sammarinese a prendere parte al contest. "Benvenuta Fiorella, con lei i sammarinesi in gara nella terza più grande selezione eurovisiva dell'anno (al momento battono i nostri 1050 iscritti solo Svezia con 2700 e Norvegia con 1200) diventano 8 - ha affermato il capodelegazione Alessandro Capicchioni - Oltre a Fiorella Victoria Guidi, prendono parte alla selezione i sammarinesi Alessandra Busignani, gli Alibi, Anita Simoncini, Fabrizio Valentini, Gianluigi Colucci, Irol e Jimmi JDKA".