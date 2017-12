ISS, permessi per accompagnare familiari con gravi patologie: ora fino a 28 ore al mese

Novità per chi ha bisogno di assentarsi dal lavoro per accompagnare familiari con gravi problemi di salute alle visite mediche. L'ISS informa che, dal primo novembre 2017, il permesso speciale retribuito per attività di accompagno può arrivare a un massimo di 28 ore al mese, non cumulabili e rapportate all'orario di lavoro settimanale.



Questo dopo la pubblicazione del decreto delegato 127/2017. Il permesso varrà solo per l'accesso alle prestazioni sanitarie o per le prestazioni socio sanitarie documentate. Destinatari sono il genitore residente, quello affidatario oppure un familiare residente che abitualmente si prende cura del “portatore di grave handicap permanente o temporaneo” o di “gravissima patologia correlata all'età”.



mt