I primi 5 anni di Mr. APPs: tra importanti traguardi e nuove sfide

Selezionata per 3 anni da Apple tra i migliori sviluppatori di App per Iphone, l'azienda sammarinese Mr. APPS compie 5 anni di vita. Tra le novità il trasferimento in una nuova sede e l'istituzione di una scuola di formazione.

Innovazioni, successi e nuovi grandi passi in avanti per la giovane azienda sammarinese Mr. APPs srl, l'agenzia specializzata nell’analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni mobile native e siti web su misura.

All'attivo 50 applicazioni che hanno totalizzato milioni di downloads, raggiungendo il primo posto nelle classifiche AppStore e attirando l'interesse dei colossi del settore come Apple e Google.

Successi che hanno permesso a Mr APPs di superare la fase di startup e triplicare in breve tempo il proprio fatturato e personale formato da un numeroso team che vanta un'età media di 25 anni.

Da Gennaio inoltre l'azienda si trasferirà in una nuova sede al confine tra l'Italia e la Repubblica in cui troverà spazio anche “Mr APPs Academy”, una scuola di formazione indirizzata a studenti e professionisti interessati al settore digitale.



Nel video l'intervista a Giacomo Agostini, CEO e Marketing di Mr APPs srl.



Silvia Sacchi