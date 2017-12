San Marino in giapponese: 18 milioni di telespettatori per lo show nipponico

Tanti sono stati i telespettatori di una programma giapponese che ha dedicato un episodio al Titano.

Un viaggio tra le piccole vie, i dettagli e l'atmosfera antica che rivive ogni giorno nel centro storico di San Marino. Un'atmosfera a cui non hanno saputo resistere neanche i giapponesi. A ottobre una troupe del canale televisivo TBS è partito con destinazione il monte Titano, per realizzare un episodio del programma “Za Sekai Isan – The World Heritage”, legato ai siti patrimonio dell'Unesco.



Immagini mozzafiato girate scavalcando le fortificazioni, panorama, scorci di territorio. Quella che colpisce, prima di tutto, è la bellezza della natura. Subito dopo, un approfondimento sulle istituzioni e la vita politica, con la Reggenza, un salto nella sala del Consiglio e la storia, nella Sala del Trono di palazzo Valloni.



A raccontare San Marino non sono solo le immagini: a parlare sono alcune delle personalità della Repubblica che hanno accolto la troupe giapponese durante il percorso di documentazione. Al lavoro ha contribuito anche Rtv. Il Titano terra da gustare con il buon cibo, le tradizioni e un assaggio di storia. La TBS è entrata negli archivi di Stato per un percorso nei secoli passati. E proprio con la storia si chiude la puntata, ricordando il trenino bianco azzurro.



Mauro Torresi