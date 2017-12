Gerusalemme: continua a crescere la tensione. Appello di Trump alla calma

E' di 4 morti e 750 feriti il bilancio degli scontri a Gaza e in Cisgiordania, nelle proteste contro la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. Hamas afferma che l'intifada proseguirà. Razzi dalla Striscia e bombardamenti israeliani. L'aviazione israeliana ha colpito due postazioni delle Brigate Qassam.

All'Onu condanna della decisione di Trump su Gerusalemme, anche da parte dell'Italia. Obama paragona il suo successore a Hitler e parla di 'democrazia in pericolo'.

Intanto, il presidente palestinese Abu Mazen non incontrerà il vicepresidente Usa Mike Pence in Medio Oriente: 'Gli Usa hanno superato le linee rosse' su Gerusalemme, dice l'Anp.

Nella tarda serata di ieri è arrivato un appello proprio dal presidente americano alla "calma e moderazione".