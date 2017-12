Il lungo weekend dell'Immacolata tra i mercatini e le auto d'epoca

Il Natale delle Meraviglie per il lungo weekend dell'Immacolata ha dovuto fare i conti con la neve: staccati 3300 biglietti della funivia nella giornata di ieri, 700 in meno rispetto allo scorso anno. Intanto è partito il San Marino Historic Christmas

Sotto la neve, continua la magia del Natale delle Meraviglie. Ed anzi, è stata proprio la sbiancata a creare tra le vie di Città un atmosfera molto suggestiva e natalizia.

Un grande successo nel pomeriggio di ieri per la visita di Camila Raznovich.

Oggi è stata la volta delle scenografie e animazioni del fortunato cartone animato Disney Frozen che hanno intrattenuto i piccoli che avevano invaso Piazza Garibaldi con giochi, laboratori e spettacoli.

Ma le condizioni meteo della giornata di oggi non hanno aiutato i tanti commercianti dei mercatini.

"Ci hanno chiamato tanti turisti rimasti bloccati con la neve – hanno affermato dall'Ufficio del Turismo – ma c'è anche stato chi, vedendo il meteo, ha deciso di rimanere a casa".

Il lungo weekend dell'Immacolata di quest'anno è risultato un pò più complicato rispetto al 2016.

3300 i biglietti della funivia staccati nella giornata di ieri, che confermano una leggera flessione rispetto alla scorso anno, in cui ne erano stati registrati 4000.

Ma non tutti si sono fatti spaventare dal freddo e dalla neve.

Parcheggi pieni e presi d'assalto anche dai camper.

Fine settimana ricco di eventi non solo con il Natale delle Meraviglie: una quarantina le vetture al via per la settima edizione di San Marino Historic Christmas, la Manifestazione Sportiva di Auto d'Epoca, partita questo pomeriggio e che si concluderà domani mattina. Tra la neve non si sono fermati neanche i modelli dei primi anni '50.

"Non una gara – ha detto l'organizzatore Valentino Muccini - non un raduno, ma un diverso modo di vivere la passione per i classici su quattro ruote". Tra gli ospiti anche il plurivincitore della 1000 Miglia Giuliano Canè e l'ex campione Italiano Armando Fontana.



Nel video interviste a turisti, sammarinesi e commercianti.



Silvia Sacchi