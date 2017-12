Mattinata di neve a San Marino. Rallentamenti al traffico a causa degli automobilisti non attrezzati

L'avevano annunciata, ma nessuno se l'aspettava. Invece la neve è arrivata.

A metà mattinata sono scesi i primi fiocchi che in breve tempo hanno coperto le strade.

Ed è bastato poco per mettere in crisi la circolazione.

In Città un autobus si è bloccato in curva rallentando il traffico. Disagi si sono registrati in tutto il territorio della Repubblica, ma senza gravi incidenti.

La causa principale delle difficoltà non è stata il gelo nè il cattivo tempo, ma gli automobilisti sprovvisti di gomme termiche o catene – spiegano dalla Polizia Civile – non curandosi dell'ordinanza che obbligava ad attrezzarsi già dal 15 novembre.

Lungo le strade, gli agenti hanno eseguito controlli: per chi non è regola, 50 euro di sanzione in aggiunta alle spese del carro attrezzi se il mezzo blocca la strada.

Rallentamenti anche per gli autobus del trasporto pubblico che, però, sono attrezzati per gestire queste situazioni.

Impreparati anche i turisti, che non si immaginavano una nevicata lampo. Autobus, camper e macchine sono salite sul Titano, alcuni sono rimasti bloccati e altri hanno dovuto fare marcia indietro.

A Faetano, il capitano di Castello, Fanny Gasperoni, ha ospitato conducente e passeggeri di un'auto per il tempo necessario a organizzarsi e tornare indietro. I mezzi spazzaneve sono usciti, ma alcuni sono rimasti incolonnati insieme alle automobili bloccate. Il problema, ora, è il gelo sulle strade che potrebbe formarsi dopo il tramonto.