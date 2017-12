Meteo: nevica su tutto il territorio di San Marino. Migliora in serata

Come previsto, la perturbazione annunciata per questa mattina è arrivata: il freddo e soprattutto la neve hanno colpito San Marino.

La neve sta cadendo copiosamente su tutto il territorio sammarinese, diversi i centimetri a terra, soprattutto nei Castelli più alti. Parecchi i problemi alla viabilità: auto in panne, mezzi bloccati a bordo strada per mettere le catene e un bus bloccati. La viabilità è difficile sia in salita che in discesa. Partiti i mezzi spazzaneve per sgomberare le strade.

La situazione dovrebbe rimanere questa fino al primo pomeriggio di oggi.

Per domani è invece previsto sole e un rialzo delle temperature .