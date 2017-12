Rimini: entra in vigore l'ordinanza anti prostituzione

Da lunedì (fino al 30 aprile 2018) entra in vigore a Rimini l’ordinanza anti prostituzione. “La prostituzione è sfruttamento degli esseri umani e crea anche evidenti problematiche in termini di ordine pubblico e degrado giustamente contestate dai residenti e dalle istituzioni locali - è il commento dell’amministrazione comunale di Rimini -“I controlli che da lunedì in poi metteranno in atto gli agenti della Polizia municipale avranno in questo nuovo strumento un impatto e una forza superiori. Perché non possiamo arrenderci all’indifferenza o alla passività del ‘tanto non si può fare nulla’”

Il divieto ha validità su una serie di zone del territorio comunale dove il fenomeno si manifesta con una maggiore recrudescenza.