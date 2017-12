Ucraina ed Ue firmano un accordo da 50 milioni di euro

Il Consiglio dei ministri dell'Ucraina e la Commissione europea hanno firmato un accordo per il supporto finanziario dell'Unione Europea verso l'Est. Bruxelles ha allocato 50 milioni di euro per Kiev che dovrebbero essere destinati alla ripresa economica e alla riconciliazione nel Donbass.



La situazione nell'Ucraina dell'est è stata uno dei temi principali dell'incontro dei ministri degli Esteri dei Paesi Osce del 7 e 8 dicembre a Vienna. Invece di una missione di pace nel Donbass, la Federazione Russa propone di offrire protezione agli osservatori Osce. E' quanto ha dichiarato il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina, Kurt Volker: “In realtà si offrono di lasciare le proprie truppe nel Donbass e di continuare a permettere loro di controllare parte del confine ucraino, quindi il contrario degli accordi di Minsk”.



La differenza fondamentale con una missione internazionale di pace è che si coinvolge la presenza di armi pesanti e che si renderà l'Ucraina capace di controllare i suoi confini. L'Osce in Ucraina ha circa 1000 persone. Gli osservatori riportano continuamente violazioni del cessate il fuoco e parlano di ostacoli al lavoro, specialmente nelle zone dell'Ucraina dell'est controllate dalla Russia.



Il 7 dicembre il Parlamento ucraino ha adottato la legge “Sul bilancio dello Stato dell'Ucraina per il 2018”. Durante la composizione del bilancio, nel Governo si è proceduto per un tasso medio annuo di 29,3 grivne per dollaro. Ora il dollaro costa 2 grivne in meno. L'aumento del salario minimo previsto è di sole 500 grivne; sarà di 3700 grivne. Il primo Ministro ha promesso che la crescita del salario sorpasserà l'aumento del costo della vita.



Dall'Ucraina, Victoria Polischuk