Eurovision Song Contest: è Vince Bugg il secondo giurato

Giurati per San Marino: dopo la cantante austriaca Zoe Straub, è l'inglese Vince Bugg il secondo giurato del Talent Show, in onda da gennaio 2018, che porterà alla scelta del rappresentante sammarinese all'Eurovision Song Contest. Vince è un ballerino e coreografo londinese attivo nel West End della capitale britannica: ha partecipato alla produzione de 'Il re leone' poi Broadway, Asia, Europa e di nuovo Londra dove è tornato a risiedere. Descrive come "fantastica" la possibilità per un'artista di rappresentare il web e del ruolo di giudice dice: "guarderò più come gli artisti si muovono sul palco che come cantano". E su come giudicherà: "Farò una critica positiva piuttosto che rude", ci anticipa. Nell'intervista la sua dichiarazione completa.