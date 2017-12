Maltempo e freddo al centro-sud, il freddo avvolge la penisola

Maltempo in arrivo con abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota. Sono già iniziate in Val D'Aosta le forti nevicate dove c'è stato di preallarme per il rischio emergenza viabilità. Attesa neve sulla A1 Firenze-Bologna. Allerta rossa in alta Toscana e pioggia e forti venti in Campania. Allerta neve in Gran Bretagna e Londra innevata. Allerta in Spagna e Portogallo per l'arrivo della tempesta Ana.