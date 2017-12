La Reggenza in visita alle scuole di Fiorentino, Acquaviva e Chiesanuova

Programma fitto per la Rreggenza con le consuete visite di Natale, nelle scuole della Repubblica.

Inglese, spagnolo, francese e giapponese: ben 4 lingue ad accogliere i Capitani Reggenti nella scuola dell'Infanzia di Acquaviva.

Mentre i bambini delle elementari di Acquaviva hanno spiegato ai Capi di Stato che proprio grazie al ricavato dei mercatini dello scorso anno, stanno finanziando l'adozione a distanza di 2 piccoli orfani Africani.

Fratellanza serenità e gioia i temi che i bambini dell'ultimo anno dell'infanzia di Fiorentino, hanno recitato nella poesia “Auguri di tutti i colori” e nel canto animato “Il ballo di Babbo Natale”.

E poi e stata la volta di un piccolo “Pablo Neruda” della elementari di Fiorentino che si è presentato in spagnolo, a cui poi sono seguite le odi del poeta cantate da tutti i bambini.

È stato inoltre donato un germoglio di giacinto, piantato a settembre dai bambini, che se ne sono presi cura dal primo giorno sapendo che sarebbe stato il regalo di natale dei Capitani Reggenti.

Diritti all'infanzia, quelli recitati dai piccoli della scuola materna di Chiesanuova, che hanno costruito un grande libro, dato poi in dono alla Reggenza, che l'ha sottoscritto, dopo aver partecipato al gioco “I sentiero dei diritti”.

Due le storie raccontate dai bimbi delle elementari di Chiesanuova: trenino biancoazzurro con i superpoteri la classe terza e pianeti del sistema solare la quarta.

La visita è poi conclusa nella Ludoteca di Acquaviva in cui alcuni bambini hanno illustrato l'attività del cucito, lavorando dei manufatti in pannolenci, che sono stati poi donati alla reggenza.



Silvia Sacchi