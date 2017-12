A Roma manifestazione per la libertà di stampa e contro ogni forma di fascismo

Dopo il blitz fascista di pochi giorni fa, Ordine dei Giornalisti e Fnsi davanti alla sede del gruppo L'Espresso

Davanti alla sede di Repubblica e l'Espresso si sono ritrovati Ordine dei Giornalisti e Federazione della Stampa per stigmatizzare il blitz fascista di pochi giorni fa.



A volto coperto un gruppuscolo di fascisti invitava a boicottare le testate L'Espresso e Repubblica, evidentemente non gradite. Davanti alle sedi, insieme, ecco Ordine dei Giornalisti e Fnsi, ma non solo, scendere in piazza per difendere la libertà di stampa e condannare ogni forma di fascismo.

Presenti colleghi giornalisti e rappresentanti sindacali a manifestare solidarietà.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Marco Damilano, direttore L'Espresso; Mario Calabresi, direttore La Repubblica; Roberto Natale, ex presidente Fnsi; Susanna Camusso, segretario generale Cgil; Massimiliano Smeriglio, vice presidente Regione Lazio