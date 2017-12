Turismo: il "peso" del maltempo sull'afflusso di visitatori nel Ponte dell'Immacolata

La neve, i freddo e i fortissimi venti di ieri, hanno influito non poco sul movimento turistico, in Repubblica, per il ponte dell'Immacolata. Nell'ultimo weekend vi è stata una flessione del 30% - di afflusso di visitatori – rispetto al ponte dello scorso anno; che tuttavia si sviluppava su 4 giorni. Positivi, invece, i dati del primo weekend del Natale delle Meraviglie: quello del 2 e 3 dicembre; quando il maltempo – per così dire – non ci ha messo lo zampino. Registrato infatti un incremento delle presenze del 9%, rispetto al 2016.