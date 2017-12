Lotta ai tumori: uno stile di vita corretto può prevenire un terzo delle morti

Esposizione al fumo di tabacco, dieta sbilanciata, consumo di alcool, sovrappeso, inattività fisica, esposizione ai raggi ultravioletti del sole, infezioni e fattori ormonali. Queste le cause del 28% delle morti di cancro secondo una ricerca del Queensland Institute of Medical Research che ha analizzato dati statistici australiani in un arco di 20 anni. In breve, molte forme di tumore sono direttamente legate allo stile di vita.



Il fumo di tabacco, anche passivo, è risultato come il fattore più influente, responsabile del 23% di tutte le morti da cancro. Seguono a distanza i fattori di dieta con il 5% e di sovrappeso e obesità con il 4,5%. Mentre i fattori di rischio sono ben noti, spiega l'epidemiologo David Whiteman, vi sono crescenti evidenze che uno stesso fattore può causare forme diverse di cancro. "Sappiamo da tempo che il tabacco causa il cancro ai polmoni, alla bocca e alla gola, ma sta diventando sempre più evidente che lo causa anche a parti più distanti del corpo, come pancreas, fegato e stomaco", scrive sull'International Journal of Cancer.



I fattori di dieta inoltre hanno un ruolo chiave nel cancro all'intestino, quando questa include molta carne rossa e non abbastanza fibre come frutta e verdure. Le forme di cancro responsabili del maggior numero di morti prevenibili sono quelle ai polmoni, all'intestino, al fegato e allo stomaco, oltre al melanoma della pelle. "Questi risultati possono essere di grande aiuto alle agenzie e ai servizi sanitari che cercano di ridurre la mortalità da cancro, per determinare quali forme richiedono più attenzione", scrive lo studioso.



fm