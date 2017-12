Reggenza in visita alle scuole: dai bimbi il valore del rispetto e della solidarietà

Proseguono le visite dei Capitani Reggenti alle scuole, oggi a Murata, in Città e a Borgo Maggiore.

Il benvenuto con una stretta di mano. Così i bimbi della scuola dell'infanzia di Murata hanno salutato la Reggenza, poco prima di mettersi alla prova con i canti in italiano e in inglese e con la poesia. Un piccolo spettacolo dedicato agli alberi per trasmettere i valori del rispetto per l'ambiente, la diversità e la disabilità. Perché ogni uomo è diverso dall'altro, così come ogni pianta. Tra i doni, un calendario il cui ricavato andrà a progetti di solidarietà.



Le lingue straniere sono il punto forte dei bambini della scuola dell'infanzia “La Margherita”. Canzoni per raccontare le attività di ogni giorno insieme a balli di gruppo.



Poi la visita all'asilo nido di Città dopo i piccoli erano impegnati in lavori con impasti e coloranti alimentari. Un laboratorio per aiutarli a relazionare tra loro e a stimolare la creatività.



I giovani cittadini sammarinesi dell'infanzia di Borgo Maggiore sono i futuri cittadini del mondo, spiegano gli insegnanti. Per questo, hanno preparato una canzone di Natale in inglese insieme all'inno della scuola.



Mauro Torresi