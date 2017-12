“Un sorriso per Norcia” non si ferma, nuova spedizione nelle Marche terremotate

Il progetto “Un sorriso per Norcia” non si ferma. La cronaca ha spostato l'attenzione su altri fronti, ma nelle Marche vivono ancora persone in condizioni precarie, dopo la serie di terremoti che hanno devastato il Centro Italia. Il gruppo di solidarietà è partito domenica alla volta di Pievebovigliana, un piccolo comune in provincia di Macerata, per consegnare generi di prima necessità derivanti dalla colletta alimentare e la prima parte del progetto scolastico alla quale hanno contribuito la Scuola dell'Infanzia di Città e quella Elementare di Acquaviva.



I volontari raccontano di una vita durissima per chi non ha voluto trasferirsi nelle località rivierasche. Il loro lavoro, i loro appezzamenti agricoli sono lì. Ma è proprio a questi strenui difensori del territorio - come gli ormai pochi abitanti di Castelsantangelo - che è andato l'appoggio di “Un sorriso per Norcia”. Lavatrici, aspirapolvere, pannolini, mangimi per animali: tutto può essere utile per chi vive da tempo, al freddo, in roulotte o container.