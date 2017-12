Gli auguri dei Capi di Stato ai piccoli degli Asili Nido della Repubblica

Proseguono le visite dei Capitani reggenti, che accompagnati dal Segretario di Stato Marco Podeschi nella mattinata hanno portato ai bambini e al personale degli asili nido del Titano gli auguri per le prossime festività natalizie e per il nuovo anno

Sorrisi e anche qualche lacrima. È così che i 30 piccoli dell'asilo nido di Falciano hanno accolto la Reggenza. Le maestre dell'Aquilone, dopo aver spiegato i vari aspetti educativi e le funzionalità degli spazi, hanno mostrato un breve momento di gioco.

Emozionati e intimiditi anche i bimbi del Nido Arcobaleno di Dogana, che si sono cimentati in piccole attività in lingua straniera, come previsto dal Progetto del plurilinguismo seguito da tutti gli asili del Titano, che promuovere fin dai primi mesi di vita l'educazione plurilingue ed interculturale tra le nuove generazioni.

Socializzazione, inclusione e relazione fra le persone i temi del libro che i genitori dei piccoli della Mongolfiera di Dogana hanno realizzato nel corso di un laboratorio per consegnarlo a "Babbo Natale" che lo distribuirà poi ai bambini. I Capitani reggenti, dopo aver ricevuto in dono un prototipo del libro, hanno assistito a un percorso di attività motoria e al racconto di una storia. Ed è così che un piccolo affascinato dalle figure istituzionali in visita, si è avvicinato al Segretario di Stato per l'Istruzione Marco Podeschi, che l'ha accolto e preso in braccio per continuare ad ascoltare il racconto della maestra.

Poi la visita agli Asili Peter Pan e Pollicino di Cailungo.

Particolare emozione per i 40 bambini di Pollicino, che hanno donato una pigna natalizia realizzata dai genitori nei laboratori scolastici, le stesse preparate per addobbare l’albero di Natale dell’istituto.

E' sulle note di "Baby Finger" imparata durante il corso di Musicagiocando, che si è presentata la sezione "grandi" di Peter Pan, dopo aver mostrato il libro cartonato "Baby Family" da loro realizzato.

Per concludere le visite della giornata di oggi i 21 bimbi del Bruco Verde di Acquaviva attendevano già a tavola, pronti per condividere con i Capi di Stato la loro piccola grande quotidianità.



Nel video alcuni momenti della visita.



Silvia Sacchi