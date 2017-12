L'autovelox non perdona: Keanu Reeves multato a Monte Cerignone

Belli o brutti, l'autovelox punisce tutti. Ed è così anche la star di Hollywood, Keanu Reeves, è stata beccata dal famigerato flash mentre era in sella di una Vyrus, presa a noleggio dalla casa motociclistica con sede a Cerasolo. L'attore, richiamato in zona dall'appeal del Motomondiale, si stava concedendo un pomeriggio di adrenalina, quando sulla strada provinciale 2 - nel territorio di Monte Cerignone – è stato immortalato dallo scatto dell'autovelox. Keanu Reeves stava superando di una ventina di chilometri il limite che in quel tratto è di 50 km/h. La multa, di 135 euro, è stata notificata alla casa motociclistica che ha dovuto dichiarare chi fosse alla guida della moto. In questa maniera è comparso il nome della star.