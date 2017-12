Distributore automatico di preservativi vicino alle Scuole Superiori

Dando seguito alla specifica Istanza d'Arengo, è stato installato un distributore automatico di profilattici in via Donna Felicissima, tra la Farmacia e l’ingresso delle Scuole Secondarie Superiori. È stato scelto un giorno non casuale per il simbolico taglio del nastro, il 2 dicembre, ossia per la Giornata Mondiale contro l’AIDS. In questo giorno, alle Scuole Superiori sono stati svolti, da parte di medici ed esperti dell’ISS, una serie di incontri riguardanti l'educazione all’affettività e alla sessualità, nei quali è stato spiegato come il preservativo risulta, al momento, lo strumento più efficace nel proteggere dalle infezioni sessualmente trasmissibili. Il distributore, fa sapere la Segreteria alla Sanità, sarà gestito dal Servizio Farmaceutico.