Ente Cassa di Faetano e Carisp in udienza dai Capitani reggenti

Giornata di udienze ufficiali per la Reggenza. Questa mattina a Palazzo Pubblico la presentazione di una nuova pubblicazione della Fondazioen San Marino e di un nuovo volume della collana "Storie dei Castelli" dell'Ente Cassa di Faetano.

Promuovere la sensibilità letteraria, ma anche il potenziale creativo presente nelle nuove generazioni. E con questo intento che questa mattina è stata presentata davanti la Reggenza la pubblicazione "Presente e Futuro del Premio letterario Giorgia e Pinella Reffi" a cura della Fondazione San Marino.

Il libro festeggia il decennale del premio intitolato alla memoria delle due insegnanti, che racchiude oltre alla sua ricostruzione storica, una serie di elaborati in prosa e poesia raccolti nel corso degli ultimi 10 anni.

Una Sala dei Consiglio dei XII, infatti, gremita di ragazzi vincitori del concorso.

"Dobbiamo riconoscere nei giovani i protagonisti del futuro della nostra Repubblica – hanno ricordato i Capitani Reggenti – è importante offrire loro l'opportunità di far conoscere le proprie capacità e il proprio talento".

Fondazione San Marino Cassa di Risparmio SUMS in sinergia con Carisp, la Scuola Secondaria Superiore e la Commissione Giudicatrice collaborano da anni al premio, per confermare il valore della cultura e le opportunità che offre la letteratura.

"Sarà sempre di basilare importanza – ha commentato il Presidente dei Cassa di Risparmio, Fabio Zanotti – continuare a dare supporto a queste iniziative".

Sempre nella mattinata la Reggenza ha ricevuto in udienza una rappresentanza dell'Ente Cassa di Faetano, presentati dal segretario di Stato agli Affari Esteri, Nicola Renzi, in occasione della presentazione del volume della Collana Storia dei Castelli "Città di San Marino".

La curiosità, il piacere delle ricerca e il desiderio di impegnarsi per valorizzare l'identità culturale e le storie dei sammarinesi l'obiettivo dell'autore, il professore Girolamo Allegretti. Presenti anche il Presidente dell'Ente Cassa di Faetano Maurizio Zanotti e il Presidente Banca di San Marino Fausto Mularoni. Non è mancato il ringraziamento dei Capitani Reggenti per "tutti i cittadini che hanno collaborato alla realizzazione delle monografie, portando il contributo delle loro memorie e saperi alla Repubblica".



Silvia Sacchi