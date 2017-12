A Istanbul Summit dei paesi islamici sulla questione Gerusalemme

Nella capitale della Turchia è in corso il Summit dei paesi islamici per definire una posizione comune di fronte al riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Riconosciamo Gerusalemme capitale della Palestina - è l'appello lanciato dal presidente turco Erdogan, che definisce Israele 'stato terrorista'. E il leader palestinese Abu Mazen rincara la dose annunciando che d'ora in poi i palestinesi non accetteranno più alcun ruolo di mediazione Usa nel processo di pace in Medio Oriente.