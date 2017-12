Polizia Civile addestra unità cinofile per soccorso e servizi di prevenzione

La Polizia civile si dota di unità cinofile. Infatti in questi giorni hanno cominciato a circolare in centro storico due cani in fase di addestramento. Erano condotti dagli agenti Francesca Spadoni e Renata Bombini. Una passeggiata in mezzo a cittadini e turisti, con molta curiosità ma anche attenzione per i due esemplari, un pastore tedesco e un corso. Stanno completando la fase di addestramento dopodiché saranno impiegati sia in operazioni di soccorso, che in misure di prevenzione, come la ricerca di sostanze stupefacenti nei mezzi. Si tratta di una novità per il comando di Murata, ma non per la Repubblica. Infatti nei primi anni '90 la Gendarmeria aveva addestrato a Fiesole, un pastore tedesco 'Eldo' specializzato nella ricerca di droga. Mai più rimpiazzato.