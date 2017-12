Vento forte, prosegue l'allerta. Calo delle temperature nella giornata di sabato

Prosegue per altre 24 ore, a partire dalla prossima mezzanotte, l'allerta per vento in Emilia-Romagna e San Marino: riguarda soprattutto le zone collinari e montane (livello giallo), di più elevato valore (livello arancione, di media intensità) nelle zone collinari e montane del Bolognese e della Romagna. Continua nel periodo anche una moderata criticità idrogeologica e idraulica in tutta la regione, pianure comprese, in particolare in quella emiliana centrale.



Per quanto riguarda il meteo, venerdì vedrà un peggioramento nel pomeriggio. Pioverà in gran parte del centro Italia, ma il Titano dovrebbe rimane escluso dalle precipitazioni. Copione simile per sabato, quando però si assisterà ad un calo delle temperature con massime sui 5°C e minime vicine allo zero. Domenica, attenzione alla nebbia.