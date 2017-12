Fiorentino: la giunta regala una lavatrice ai ragazzi della Fondazione Centro Anch'io

"A volte Babbo Natale arriva in anticipo", così scrive la Giunta di Fiorentino sul Fb, "Non è vestito di rosso, ma in bianco e azzurro".

Ieri sera, infatti, ha consegnato una lavatrice in regalo ai ragazzi della Fondazione Centro Anch’io e del loro progetto di autonomia dei ragazzi disabili, portandola nell’appartamento a Fiorentino dedicato a questo scopo.

"Crediamo che imparare ad utilizzare semplici elettrodomestici aiuti i ragazzi a fare un grande passo in più verso il raggiungimento dell’obiettivo, è per noi importante sostenerli con le nostre possibilità". scrive il Capitano Daniela Giannoni