Minniti a Rimini: è stato siglato il Patto per la sicurezza

Stabilita la promozione della Questura di Rimini alla fascia superiore ed il trasferimento definitivo della sede nel "Patto per la Sicurezza avanzata" tra i i 25 sindaci della Provincia di Rimini e il prefetto Gabriella Tramonti

A Rimini la firma del "Patto per la sicurezza avanzata" tra i 25 sindaci della Provincia e il Prefetto.

Dopo l'incontro a Roma con il Sindaco Gnassi dello scorso ottobre, il Ministro dell'Interno Marco Minniti ha sottoscritto il documento che pone le basi per un potenziamento dei servizi di controllo e presidio del territorio.

Aumento del personale, promozione della Questura alla fascia superiore e una nuova sede. Gli uffici saranno trasferiti provvisoriamente in piazzale Bornaccini: intanto partiranno i lavori all'immobile di via Ugo Bassi che, una volta rimesso a nuovo, riunirà in un'unica sede gli uffici della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale.

"Dietro questa passo – ha detto Minniti - c'è una filigrana di riforma dello Stato, destinata a diventare un caso studio per tante città con un nuovo approccio dell'idea di sicurezza".

Un patto che si inserisce nel complesso equilibrio tra diritto al divertimento e quello alla

sicurezza per un comprensorio, quello di Rimini, ricco e impegnativo proprio per la sua natura di terra del divertimento.

"Il movimento di capitali è appetibile per la criminalità organizzata – ha infatti evidenziato il Prefetto Gabriella Tramonti – Questa sottoscrizione sprona tutte le parti coinvolte a mantenere alta l'attenzione in un territorio unico nel panorama italiano“. Dati alla mano 28 milioni presenze turistiche e 20 milioni di passaggi; numeri che hanno reso necessario questo patto.



Nel video l'intervista al Sindaco di rimini, Andrea Gnassi



Silvia Sacchi