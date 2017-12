Un altro weekend "delle meraviglie" in attesa del Natale: in centro le sculture di ghiaccio

E a Faetano in scena lo spettacolo dei bambini del Castello.

Anche se gli strumenti sono motoseghe e scalpelli, il risultato è senz'altro magico: capolavori di ghiaccio in centro storico in pieno Natale delle Meraviglie. San Marino continua ad offrire mercatini, spettacolo e l'atmosfera magica della festa più attesa dell'anno, a turisti e cittadini.



Per i più grandi, tanti punti dove acquistare gadget, prodotti gastronomici e avvantaggiarsi con i regali. Per i più piccoli, la casa di Babbo Natale e l'iniziativa “Dona il tuo dono”: i bambini portano un gioco o un libro, da regalare agli altri bimbi meno fortunati. Sono alcune delle attrazioni del weekend, insieme alle visite guidate e alle escursioni negli angoli più belli della Repubblica.



A Faetano l'arte della recitazione, con i bambini del castello impegnati in diverse interpretazioni per differenti personaggi.



Mauro Torresi