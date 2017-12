Ecologia: i ragazzi delle medie alla prova della differenziata

Trasformare i rifiuti in una ricchezza è possibile, partendo da un'educazione ambientale sostenibile. Proprio a questo obiettivo era dedicato il corso tenuto dall'Azienda autonoma per i servizi per i ragazzi nelle scuole medie di Fonte dell'Ovo e Serravalle. Gli studenti del primo anno sono stati coinvolti in una riflessione legata alle responsabilità, nell'epoca del consumismo e dell'usa e getta.



Tra i temi affrontati, il divieto di abbandonare i rifiuti. Poi le prove pratiche, con lo smistamento della spazzatura in base alla categoria, così da imparare a fare la raccolta differenziata. Ogni anno l'Aass si trova a gestire 17000 tonnellate di rifiuti; ogni persona ne produce 525 chili. Il volume maggiore è rappresentato dalla plastica e il peso maggiore dall'organico: 5mila tonnellate.



Al centro di raccolta di San Giovanni, per ogni chilo di rifiuti differenziati domestici conferiti, saranno riconosciuti 4 centesimi da caricare nella Smac per un massimo di 50 euro all'anno.



