Usa: c'è intesa sulla riforma fiscale, nuovo colpo all'Obamacare

Riduzione delle tasse per le aziende, aliquota ribassata per i redditi più alti: sono alcuni degli obiettivi della riforma fiscale messa a punto dai repubblicani, che prevede fra l'altro l'abolizione delle multe per il mancato acquisto di una polizza sanitaria, cancellando così l'obbligo previsto dall'Obamacare. Intanto un giudice federale ha sospeso la decisione di Trump di eliminare l'obbligo previsto dall'Obamacare sulla contraccezione gratis per le dipendenti. Ripristinata dunque l'esenzione, ma il governo ricorrerà in appello contro questa decisione.