La Reggenza in visita alla San Marino Rtv

Al termine dei lavori consiliari del mattino, i Capitani Reggenti Matteo Fiorini ed Enrico Carattoni hanno raggiunto la sede della San Marino Rtv per la tradizionale visita pre-natalizia. Accompagnati dal Segretario di Stato Marco Podeschi e Ilaria Bacciocchi - membro del Cda - sono stati accolti dai vertici e dai dipendenti dell'emittente radiotelevisiva di Stato. L'occasione per scambiarsi gli auguri ma anche per tracciare insieme alla Reggenza il bilancio di un anno di intensa attività, nel corso del quale sono stati raccontati i fatti principali che hanno riguardato la realtà sammarinese e non solo - quotidianamente nel tg e attraverso programmi e approfondimenti -, garantendo sempre un'informazione obiettiva, libera e plurale. Rimarcata poi la costante attenzione ai conti: negli ultimi cinque anni, la San Marino Rtv ha operato un taglio alle spese di oltre l'11% a fronte di un +10% dei ricavi.