Rimini, nasce "Direzione Romagna" alla presenza del ministro Franceschini

Le 4 province romagnole, insieme, per la promozione di un solo prodotto turistico. Finanziamenti regionali per 29 milioni di euro complessivi e un presupposto: mobilità efficiente

Quattro province – Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – 97 Comuni per 30 milioni di presenze turistiche. La Romagna insieme vale di più e si parte da queste feste natalizie con “Direzione Romagna”, presentata a Rimini alla presenza del Ministro per i Beni Culturali, Dario Franceschini. Un nuovo governo per qualificare in modo integrato le varie facce del turismo, "superando i campanili che hanno impedito sino ad ora di fare sistema".

Numerose le presenze, dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini, all'assessore al Turismo Andrea Corsini, gli operatori, i sindaci e i presidenti delle province interessate, con Andrea Gnassi per Rimini, anche Presidente di "Destinazione Romagna". Il CDA – coordinato da Gianfranco Vitali – sarà composto in base al "peso turistico" delle province: 6 membri per Rimini, 3 per Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara – e a bilancio regionale sono già 9 milioni di euro, accanto ai 20 milioni – spiega Corsini – stanziati per la riqualificazione delle città costiere. E si confida su nuovi fondi nazionali.

Fissate le priorità: internazionalizzazione, mobilità e aeroporti – spiega ancora Corsini – e proprio sulla mobilità si punta per aumentare del 28% le presenze internazionali. Ferrovia metropolitana, e sostegno ai vettori aerei, con una gara destinata a tour operator che attiveranno voli su Rimini e Ravenna, con una campagna promozionale per oltre 500 mila euro.



AS



Nel video, l'intervista al Ministro per i beni Culturali, Dario Franceschini