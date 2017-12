Interpellanza DC su Romeo, Sanità e ISS fanno quadrato

Di qualche giorno fa l'interpellanza della dc su rinnovo contrattuale ed emolumenti del dirigente della pediatria, Nicola Romeo. Accanto alle repliche personali del professionista, il sostegno compatto da ISS e segreteria alla Sanità

I vertici politici ed amministrativi della sanità fanno quadrato sul dirigente della pediatria, stigmatizzando come inopportuno nei modi e nei tempi, quello che definiscono “un attacco da parte del PDCS”.

Per primo l'ISS che “in un momento così delicato per il sistema sanitario e sociosanitario” chiede “di evitare strumentalizzazioni politiche su professionisti e personale tutto”. Pronti a fornire chiarimenti nelle sedi opportune, l'ISS torna a dichiarare sostegno a Nicola Romeo che – “da anni con passione e professionalità dirige la Pediatria, con pieno apprezzamenti da parte della cittadinanza”.

Difesa a Romeo, ma non senza un biasimo sul fronte politico alla DC viene dalla stessa segreteria alla Sanità: “In un momento di difficoltà nel reperire personale medico, il partito che ha avuto la titolarità della Sanità negli ultimi 8 anni mette in campo una azione politica che ha tutte le caratteristiche dell'attacco personale ad uno dei professionisti più in gamba che operano a San Marino.

Immediata anche la replica personale del medico che in una lettera indirizzata ai cittadini specifica come congrui i termini del suo contratto e del suo compenso e, nel chiedere che sia la Segreteria a dare risposte ad una problematica dal chiaro sapore politico, su tutto evidenzia: ”Chi mi conosce sa che non pongo il denaro tra le cose più importanti della vita e la mia scelta di accettare l'offerta del segretario alla Sanità di allora non è stata fatta su base economica”. “Non sono un pensionato – prosegue – ma un lavoratore a tempo pieno che dedica tutta la sua attività e professionalità alla Pediatria di San Marino”.



AS