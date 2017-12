Natale da bollino rosso per la caccia agli ultimi regali

È scattata l'ora x delle vacanze natalizie, e sono 15 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio per Natale e Capodanno. Saranno giornate da bollino rosso sulle autostrade. Intanto questa mattina 10 km di coda sulla A14 tra Val Vibrata e Giulianova in direzione Pescara per un'incidente mortale.

Si apre un weekend di fuoco anche per il commercio: in 6 milioni – si legge in una nota Confesercenti – gli italiani a caccia degli ultimi regali. Un rush finale che dovrebbe valere 1 miliardo: 307 euro il budget a persona. I consumi culturali si impennano. Aumentano sotto l'albero anche tablet e pc.

Tra le idee innovative last minute online – emerge dal rapporto Coldiretti - quest'anno spuntano le adozioni a distanza di vigne e ulivi. Ma a vincere per la scelta del regalo rimane il miglior rapporto qualità-prezzo, che è peraltro la stessa filosofia adottata per la ricerca della destinazione perfetta: Maldive e Thailandia, le mete scelte dai sammarinesi.

Intanto continua il Natale delle Meraviglie con 16 giorni di festa senza interruzioni.

Questo pomeriggio al Cantone Panoramico appuntamento con gli scultori del ghiaccio, domenica e martedì tombola alla Casa di Babbo Natale, che sarà anche la location per la festa prevista per lunedì pomeriggio.

Temperature in rialzo e tempo stabile con l'Anticiclone, che fino a Santo Stefano garantirà sole e clima mite. Dopodichè le temperature saranno di nuovo in calo con piogge previste per mercoledì.



Silvia Sacchi