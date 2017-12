Ucraina: tregua di fine anno nel Donbass

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Armistizio di fine anno nel Donbass. I membri del Gruppo di Contatto Tripartito, qualche giorno fa, si sono accordati per uno stop ai bombardamenti, in occasione delle feste di Natale e di Capodanno. E' stato deciso un cessate il fuoco da sabato a mezzanotte. Ma i miliziani non aderiscono agli accordi di Minsk, e oggi sono stati registrati bombardamenti sulle posizioni dell'Esercito ucraino. Le truppe ucraine non stanno sparando al momento. Ieri i terroristi hanno sparato 22 volte. Un soldato è stato ucciso, altri 2 feriti. Sono state utilizzate artiglierie pesanti proibite. In generale la Missione di monitoraggio speciale dell'OSCE, nel 2017, ha registrato nel Donbass più di 400.000 violazioni del cessate il fuoco, che hanno portato all'uccisione di 85 civili; 384 i feriti. Gli Stati Uniti progettano di rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina . Come è noto, mercoledì, Donald Trump ha confermato la possibilità di vendere all'Ucraina anche armi letali nel 2018. Aiuti militari sono stati promessi anche dalla Lituania e dal Canada. Quest'anno, per la prima volta, il 25 dicembre, quando il Natale è celebrato dal nuovo Calendario Giuliano e da quello Gregoriano, è stato annunciato come weekend ufficiale. Tradizionalmente, il weekend in Ucraina è quello del 7 gennaio, quando il Natale è celebrato dal Calendario Giuliano. Comunque il numero delle comunità cattoliche e protestanti, ammonta al 30% di tutte le organizzazioni religiose ucraine. I fedeli di questi riti celebrano il Natale dopodomani. Dall'Ucraina Victoria Polischuk