24 dicembre 1818: eseguita per la prima volta la canzone natalizia “Stille nacht"

Il 24 dicembre 1818 viene eseguita per la prima volta la canzone natalizia “Stille nacht”; il testo fu scritto nel 1816 dal reverendo Joseph Mohr e musicato dal compositore Franz Xaver Gruber.

La prima esecuzione pubblica avvenne nella notte del 24 dicembre 1818 durante la Messa di Natale nella chiesa di San Nicola di Oberndorf, ed il brano venne eseguito dai suoi due autori con Mohr che cantava la parte del tenore ed accompagnava con la chitarra Gruber che intonava la parte del basso.

Oggigiorno è una delle più note e conosciute canzoni natalizie e si ritiene che sia stata tradotta in circa 140 lingue.

La versione italiana, dal titolo Astro del ciel, non è una traduzione del testo tedesco, bensì un testo originale scritto con una nuova creatività poetica dal prete bergamasco Angelo Meli e pubblicata nel 1937 dalle Edizioni Carrara di Bergamo.