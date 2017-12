Natale delle Meraviglie: tanti turisti attratti dal "calore" natalizio

Questa vigilia di Natale ci ha regalato una giornata splendida, con cielo terso, che ha contribuito ad attirare sul Titano molti turisti che hanno approfittato di questa domenica di vigilia per immergersi nelle attrattive del Natale delle Meraviglie, che quest'anno gioca molto sulla ambientazione del Centro Storico e che ha il calore come filo conduttore. In tanti sono tornati per rivedere una delle conferme più riuscite, la stella gigante in Piazza della Libertà, per i più piccoli tappa imperdibile la Casa di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Buono il pre bilancio di una manifestazione che punta a superare le 150 mila presenze delle scorso anno.