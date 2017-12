Talenti dei castelli: vincono I Bartitans e Domagnano

Hanno vinto le acrobazie dei Bartitans il concorso "Talenti dei castelli 2017" organizzato da Banca di San Marino in collaborazione con San Marino Rtv. La proclamazione è avvenuta durante la Tombola di natale in diretta sull'emittente di stato. Per gli atleti il voto della giuria e del pubblico. Si portano a casa 2000 euro del premio mentre il castello di Domagnano cui erano abbinati riceverà 3000 euro.