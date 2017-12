Meteo: garbino a Santo Stefano, poi le temperature scenderanno



Qualche nuvola passeggera non rovinerà il Natale dei sammarinesi. Temperature gradevoli faranno da cornice a questa giornata speciale. Da domani il cielo si farà via via più coperto a causa dell'arrivo di un fronte atlantico - ma senza rischio pioggia - e con vento in intensificazione da sudovest (che significa garbino). Precipitazioni sono invece previste per la giornata di mercoledì, che avranno carattere temporalesco soprattutto nell'entroterra e sull'appennino tosco-romagnolo. Dalla serata temperature in decisa diminuzione.



fm