Migranti climatici: richiedenti asilo aumenteranno in relazione al riscaldamento globale

Non è una novità o almeno non dovrebbe più esserlo. Anche i più importanti consessi internazionali – come la Commissione Affari Economici, Scienza, Tecnologia e Ambiente OSCE PA - hanno a più riprese evidenziato l'emergenza. Con il crescere delle temperature globali, dobbiamo attenderci un enorme aumento del numero di migranti climatici che verranno a chiedere asilo in Europa. Ora a ribadirlo è un nuovo studio pubblicato su “Science”, condotto dalla Columbia University di New York.



Dal 2000 al 2014, lasso di tempo preso in esame dagli studiosi, si sono registrate mediamente 350 mila domande di asilo nell’UE ogni anno. Ed è emersa una correlazione tra l’aumento delle temperature e il numero di richieste di asilo inoltrate. La conclusione dello studio rivela che più la colonnina di mercurio sale sopra la soglia dei 20 °C nella stagione di crescita delle colture, più le persone scelgono di lasciare il loro paese. Questi risultati hanno permesso agli scienziati statunitensi di affermare che il numero di persone che chiedono asilo in Europa aumenterà in relazione al riscaldamento globale.



Se, come ritiene probabile l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), entro fine secolo il riscaldamento oscillerà tra i 2.6 °C e 4.8 °C, saranno, ogni anno, 660 mila i richiedenti asilo in Europa che, sommati ai 350 mila annui mediamente censiti tra il 2000 e il 2014, si supera il milione di persone. Per la Columbia University, quindi, non è più il caso di chiedersi se le migrazioni di massa per cause climatiche avranno luogo, ma quando.



fm