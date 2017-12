Natale delle Meraviglie: affluenza limitata per il 25 dicembre, ma l'evento sta dando "buoni risultati"

Nel giorno più atteso dell'anno non si spegne l'atmosfera del Natale delle Meraviglie: dal 23 dicembre sono cominciati i 16 giorni "non-stop" di festa fino al 7 gennaio. Oggi sul Titano il bel tempo ha favorito l'arrivo di turisti per una passeggiata tra le vie illuminate, la stella in piazza della Libertà, l'arte e l'intrattenimento degli artisti, anche se non sembra esserci stata un'affluenza massiccia. Guardando all'intero evento, il direttore artistico Rob Budde parla di una manifestazione che sta ottenendo buoni risultati. Affluenza, spiega Budde, legata alle condizioni meteo favorevoli. Per domani, le previsioni parlano di un cielo più coperto ma senza rischio di piogge.



mt