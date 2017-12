Papa: “Due Stati in Terrasanta”

"Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire per l'acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi"

50mila fedeli hanno assistito in Piazza San Pietro al messaggio di Natale di Papa Francesco e alla benedizione "Urbi et Orbi". Il Papa ha pregato per Gerusalemme e la Terrasanta "perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica coesistenza di due Stati all'interno di confini concordati tra loro e internazionalmente riconosciuti" e prega per "lo sforzo di quanti nella Comunità internazionale sono animati dalla buona volontà" di aiutarla a trovare giustizia, sicurezza e concordia, nonostante gli ostacoli. "Vediamo Gesù - ha detto Bergoglio - nei bambini del Medio Oriente, che continuano a soffrire per l'acuirsi delle tensioni tra Israeliani e Palestinesi”.



fm