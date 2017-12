Talenti dei Castelli: Domagnano vince tutto, trionfano i Bartitans

Ieri sera lo show su Rtv: vincono le spettacolari esibizioni dei Bartitans

Domagnano prende tutto e arriva al doppio risultato nel tradizionale show della vigilia di Natale: primo posto ai Talenti dei Castelli e tombola. A vincere la competizione sono stati i Bartitans, tre ginnasti che si esibiscono nel 'calisthenics', disciplina che nasce come sport e si trasforma in spettacolo.



Sono Thomas Gasperoni, 20 anni, Luca Rossi, 19enne e Mattia Conti, 23 anni, uniti dalla passione per un'attività che si sta diffondendo nel mondo. Ma il talento non era confinato al solo Castello che ha conquistato il titolo. I nove concorrenti, che hanno gareggiato da soli o in gruppo, hanno spaziato tra le varie dimensioni dell'arte. La musica, con il pop-rock, il canto, i pezzi d'autore; il ballo con le indimenticabili danze della tradizione e vorticosi movimenti liberi nel vuoto.



Durante la serata, il premio da 10mila euro per la tombola è andato ad Angela Vicini e Giovanni Giardi, del Castello uscito vincitore da questa edizione dei Talenti.



I Bartitans portano a casa 2mila euro. Per loro un riconoscimento per l'impegno che un'attività del genere richiede: 4 ore al giorno di allenamento per 5 giorni a settimana.



Per Domagnano un premio da 3mila euro che sarà reinvestito in giochi per ragazzi nei parchi del castello, come ha anticipato il capitano Gabriel Guidi. I ginnasti, invece, puntano a costruire, a San Marino, il primo spazio per calisthenics.



Mauro Torresi



