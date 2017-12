Corea del Nord: torna la minaccia nucleare, l'allerta di Seul

Torna la minaccia nucleare e missilistica della Corea del Nord. A parlare oggi non è Pyongyang ma le istituzioni sudcoreane secondo le quali il Paese continuerà a migliorare le sue capacità di offensiva nel nuovo anno. La Corea del sud prevede un nuovo test missilistico da parte del 'nord' nei prossimi mesi.



La stampa di Seul rivela che Pyongyang starebbe per lanciare un satellite equipaggiato con telecamere di precisione e altre tecnologie di comunicazione. Nel frattempo, il Ministero della Difesa sudcoreano, citato dalla Cnn, ha annunciato la creazione di un'unità dedicata al monitoraggio e al contrasto della minaccia della Corea del Nord. In base alle prima informazioni, l'infrastruttura sarebbe stata approvata dal Governo.



Il Paese guidato da Kim Jong-un si appresterebbe – spiegano fonti istituzionali sudcoreane – ad accelerare i programmi per migliorare la capacità di lanciare missili balistici intercontinentali prima che l'economia venga colpita dalle sanzioni Onu.



mt